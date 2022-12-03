مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب والطالبات

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يعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، غدا الأحد، في مختلف المناطق، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، يحدوهم الأمل مستقبل مشرق وواعد.

وأكدت وزارة التعليم، أهمية المواظبة والانتظام الدراسي والطلاب والطالبات، موضحة أن من أهم فوائد المواظبة والانتظام الدراسي ماي يلي:

– الفهم الجيد والإلمام بالدروس

– تقدير قيمة الوقت واحترام الأنظمة

– الجدية والهمة في طلب العلم

– تعزيز الثقة بالنفس

– تحقيق التميز

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توقعات طقس أول أيام الدراسة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، بالتزامن مع عودة الدراسة غداً الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتوقع حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هطول سقوط أمطار على معظم مناطق الملكة، خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية وأيضاً الشرقية.

وأضاف القحطاني: “الحالة المطيرة ستبدأ من مساء يوم غداً الأحد، وستكون متوسطة في مجملها، وغزيرة في بعض المناطق، وهو ما سيكشفه المركز في تقرير تفصيلي لاحق”، متوقعا استمرار هذه الحالة لما بعد يوم الثلاثاء المقبل.

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انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وأعلنت وزارة التعليم عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية، غداً الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “‏‎يعود طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، إلى مقاعدهم الدراسية غداً الأحد 1444/5/10هـ مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.

‏‎وتتابع وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

‏‎وأكدت وزارة التعليم على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

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