السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مساند توضح بالتفصيل خطوات دفع التأشيرة لاستقدام سائق
كل ما تريد معرفته عن شريحة «إيلون ماسك» التي ستزرع في الدماغ؟
إحباط تهريب 300 كجم من القات المخدر بجازان..حرس الحدود يتصدى
مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب والطالبات
«فلكية جدة»: كوكب نبتون ينهي ظاهرة الانعكاس
وظائف شاغرة بوزارة الصحة.. تعرف على الشروط

الرئيسية

 /

محليات

 /

إحباط تهريب 300 كجم من القات المخدر بجازان..حرس الحدود يتصدى

إحباط تهريب 300 كجم من القات المخدر بجازان..حرس الحدود يتصدى

إحباط تهريب 300 كجم من القات المخدر بجازان..حرس الحدود يتصدى
٠٧:٢٢:٢٠ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضا:

عاجل.. “حرس الحدود” تحبط تهريب 70 طنًا من القات المخدر وأكثر من طن ونصف من الحشيش (فيديو)

إحباط تهريب مخدرات في نجران 

أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقه نجران، في وقت سابق، تهريب 33.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وكشف “حرس الحدود” أنه بالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان.

وأوضح أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ضبط آلاف الأقراص

وتمكنت قوات مشتركة من حرس الحدود والأمن العام، في يوليو الماضي، من ضبط مواطن بحوزته آلاف الأقراص الخاضعة للتنظيم التداول الطبي، في محافظة الدائر.

ونشر “الأمن العام” التفاصيل، عبر حسابه على “تويتر”، مشيرًا إلى أن نقطة الضبط الأمني المشتركة (الأمن العام – حرس الحدود) بعثوان في محافظة الدائر، قبضت على مواطن بحوزته (4605) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل تجاويف مركبته.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم إحباط محاولة تهريب جازان حرس الحدود نبات القات المخدر

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بـ«5 أيام أمطار» على معظم المناطق.. إليك التفاصيل

توقعات بـ«5 أيام أمطار» على معظم المناطق.. إليك التفاصيل

٠٤:١٨ م، الثلاثاء، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩
السفارة السعودية: ظروف طارئة منعت سعوديين من مغادرة سوريا

السفارة السعودية: ظروف طارئة منعت سعوديين من مغادرة سوريا

٠٣:١٣ م، الأربعاء، ١٨ يوليو ٢٠١٢
بالخطوات.. طريقة إثبات العنوان الوطني عبر تطبيق «البريد»

بالخطوات.. طريقة إثبات العنوان الوطني عبر تطبيق «البريد»

٠٣:٢٤ م، الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠
والد الطالب الغريق بمسبح مدرسته: لن أتنازل

والد الطالب الغريق بمسبح مدرسته: لن أتنازل

٠٤:٤٨ م، الخميس، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *