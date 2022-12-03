«فلكية جدة»: كوكب نبتون ينهي ظاهرة الانعكاس

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب نبتون يصب إلى نهاية حركته التراجعية اليوم السبت الموافق 3 من ديسمبر، عند الساعة 02:48 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة ( 11:48 مساءً بتوقيت جرينتش) منهياً حركته بإتجاه الغرب أمام النجوم، ليعود إلى حركته المعتادة باتجاه الشرق.

شكل الانعكاس الظاهري للكواكب

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، مدير الجمعية الفلكية بجدة إن هذا الانعكاس الظاهري في الاتجاه يحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

وأضاف أن الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعيا نحو الغرب فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس، ولكن وكما يشاهد من الأرض فإن كل تلك الكواكب تقضي جزء من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم.

تأثير حركة الأرض على الكواكب

دخل كوكب نبتون في الحركة التراجعية في 25 يونيو 2021 ، وتوقفت حركته المعتادة ظاهريا باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً.

إن الذي حدث أثناء حركة الأرض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب احد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض ” فقط ” بأن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة أشهر ولكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته أبدا.

ظاهرة التقابل

لقد عبرت الكرة الأرضية في 27 سبتمبر 2021 بين نبتون والشمس في ظاهرة تسمى ” التقابل ” وكان ذلك الوقت الأفضل لرصد الكوكب حيث كان في اقرب نقطة بالنسبة لنا، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بأن أفضل الأشهر لرؤية نبتون قد انتهت.