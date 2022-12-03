بكتيريا مميتة تقتل 6 أطفال في بريطانيا.. أعراض أربعة يجب على الآباء الانتباه لها

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أدت بكتيريا “الستريبتوكوكس أ” التي انتشرت في المدارس الابتدائية في جميع أنحاء بريطانيا، إلى ست حالات وفاة حتى الآن، خمسة في إنجلترا، وواحدة في ويلز.

وتنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا على أن هناك أربع علامات رئيسية للمرض:

الحمى (ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية)

آلام شديدة في العضلات

ارتخاء العضلات

احمرار في موقع الجرح

يحدث المرض عندما تخترق البكتيريا دفاعات الجسم المناعية.

ويتأثر بالمرض على وجه الخصوص المرضى، وذوي الجهاز المناعي الضعيف.

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أعراض خفيفة

ويمكن أن يتسبب المرض في أعراض خفيفة، بما في ذلك التهاب الحلق أو الحمى القرمزية أو الالتهابات الجلدية التي يمكن أن تهدد للحياة وتغير الحياة، بما في ذلك ما وصفه مركز السيطرة على الأمراض بأنه “متلازمة الصدمة السامة” و”أكل اللحم”.

الأشخاص المعرضون لخطر متزايد للإصابة:

عندا الاتصال الوثيق بشخص مصاب بالمرض

فوق سن 65

مصاب بمرض السكر أو أمراض القلب أو السرطان

الإصابة بجدري الماء

مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

استخدام بعض المنشطات أو الأدوية عن طريق الوريد.

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توقيت تفشي المرض

غالبًا ما يحدث تفشي المرض في أواخر الشتاء وأوائل الربيع، ولكنه يمثل خطرًا على مدار السنة. ومع ذلك، قال أحد الخبراء إن نقص الاختلاط بسبب جائحة كوفيد – 19 يمكن أن يكون وراء انخفاض المناعة عندما يتعلق الأمر بالمرض المميت.

وقال الدكتور سيمون كلارك، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ريدينج: “من المدهش أنه كما نلاحظ مع الإنفلونزا في الوقت الحالي، ربما تسبب قلة الاختلاط بين الأطفال في انخفاض المناعة على مستوى السكان مما قد يزيد من انتقال العدوى، خاصة للأطفال في سن المدرسة”.

وفي حين أن التهاب النسيج الخلوي يمكن أن يكون خفيفًا في معظم الحالات، إلا أن عدوى الجلد التي تسبب الاحمرار والتورم والألم في مكان الإصابة يمكن أن تكون مهددة للحياة – وتؤدي إلى تسمم الدم.

وفي الوقت نفسه، فإن القوباء هي مرض جلدي معد شائع جدًا عند الأطفال الصغار، وفقًا لهئة الخدمات الصحة ببريطانيا. وتبدأ بالقروح والبثور، والتي يصعب غالبًا اكتشافها على الجلد البني والأسود.

وعادة ما تسبب البكتيريا – المعروفة أيضًا باسم التهاب الحلق – التهاب الحلق أو الطفح الجلدي، وتنتقل عن طريق الاتصال الجسدي أو من خلال قطرات من العطس أو السعال.

وهو مسؤول عن 15 إلى 40 في المائة من التهاب الحلق بين الأطفال، وخمس إلى 15 في المائة بين البالغين.

معلومات مهمة لأولياء الأمور

وقالت الدكتورة أرديانا جيني، مستشارة مكافحة الأمراض المعدية، إن الناس يتعرفون على أعراض الحمى والتهاب الحلق وآلام العضلات الشديدة والاحمرار في موقع الجرح.

وأشارت إلى المعلومات التي يجب أن يكون أولياء الأمور على علم بها حول المرض، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة مع آلام شديدة في العضلات، وألم في منطقة واحدة من الجسم وقيء أو إسهال غير مبرر.

وعادة ما تسبب التهاب في الحلق أو طفح جلدي وتنتقل عن طريق الاتصال الجسدي أو من خلال قطرات من العطس أو السعال، “وفي حالات نادرة جدًا، يمكن أن تصبح العدوى غازية وتدخل أجزاء من الجسم لا توجد فيها البكتيريا بشكل طبيعي، مما قد يكون خطيرًا”، وفق تحذيرها.

ويُنصح الآباء بالذهاب بأطفالهم إلى الطبيب إذا لاحظوا الأعراض المذكورة. وفي حالة التشخيص، سيتم وصف جرعة من المضادات الحيوية السائلة للمرضى، والتي يجب تناولها لمدة عشرة أيام.

وغالبًا ما تختفي الأعراض في غضون أسبوعين، ولكن يمكن أن تكون هناك مضاعفات للحمى القرمزية. هناك خطر ضئيل من انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يؤدي إلى التهاب الأذن أو التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي.

ويُنصح بالعودة إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من الصداع أو القيء أو الإسهال بعد زوال أعراض الحمى القرمزية الأولية.