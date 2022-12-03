السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مكتبة الملك فهد العامة تطلق دورات تدريبية «عن بُعد» في عدة مجالات
بكتيريا مميتة تقتل 6 أطفال في بريطانيا.. أعراض أربعة يجب على الآباء الانتباه لها
فرنسا توجه رسائل تهدئة مع موسكو.. خطوط حمراء لن نتجاوزها
مجلس الصحة الخليجي يكشف حقيقة انتقال الإيدز بالعطاس والتعرق
«متحدث الأرصاد» يحذر من حالة الطقس مع بداية الفصل الدراسي الثاني (فيديو)
واشنطن تجري مفاوضات مع «تيك توك» بشأن مخاوف الأمن القومي

الرئيسية

 /

فرص

 /

مكتبة الملك فهد العامة تطلق دورات تدريبية «عن بُعد» في عدة مجالات

مكتبة الملك فهد العامة تطلق دورات تدريبية «عن بُعد» في عدة مجالات

مكتبة الملك فهد العامة تطلق دورات تدريبية «عن بُعد» في عدة مجالات
٠٦:٣٥:٥٨ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة، عبر موقع تويتر، وسلسلة تطوير المهارات عن إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) في عدة مجالات، وسوف يكون حضور الدورات (مجاناً)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الدورات التدريبية:

صناعة المحامي:

  •  يوم الأربعاء 2022/12/07م.

التميّز في خدمة العملاء:

  •  يوم الأحد 2022/12/04م.

جودة الأداء الإداري:

  •  يوم الإثنين 2022/12/05م.

طرق التعليم في رياض الأطفال:

  • يوم الثلاثاء 2022/12/06م.

مهارات الإدارة الحديثة:

  •  يوم الخميس 2022/12/08م.

فن اختراق العقول:

  •  يوم الأحد 2022/12/11م.

الإنتاجية في بيئة العمل:

  •  يوم الأربعاء 2022/12/14م.

اقرأ أيضا:

شاهد.. مطاردة «ثور هائج» قبل دخوله مكتبة الملك فهد بالرياض

المزايا:

  •  الدورة (عن بُعد).
  •  الحضور مجاناً والشهادة اختيارية (برسوم).

 

طريقة التسجيل:

أوضحت المكتبة أن التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني وذلك بدءاً من تاريخ 3 ديسمبر 2022م.

للتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي:

  1.  صناعة المحامي – (اضغط هنا).
  2. التميّز في خدمة العملاء – (اضغط هنا).
  3. جودة الأداء الإداري – (اضغط هنا).
  4. طرق التعليم في رياض الأطفال – (اضغط هنا).
  5. مهارات الإدارة الحديثة – (اضغط هنا).
  6. فن اختراق العقول – (اضغط هنا).
  7. الإنتاجية في بيئة العمل – (اضغط هنا).
  8. المصدر – (اضغط هنا).

 

اقرأ أيضا:

الرياض.. عروض «الصوت والضوء» بحديقة مكتبة الملك فهد الوطنية تجتذب المعايدين

الكلمات الدلالية:
دورات تدريبية فرص مكتب الملك فهد مكتبة الملك فهد العامة

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين على وظائفها للمطابقة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين على وظائفها للمطابقة

٠١:٠٤ ص، الجمعة، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩
«الضمان الصحي» يعلن توفر وظائف تقنية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«الضمان الصحي» يعلن توفر وظائف تقنية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

١٢:٤٣ ص، الجمعة، ٢٦ مارس ٢٠٢١
إعلان أرقام المقبولين نهائيًّا بكلية الأمير سلطان الصناعية

إعلان أرقام المقبولين نهائيًّا بكلية الأمير سلطان الصناعية

١٠:١٩ ص، الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠١٥
وظائف بـ«هيئة تنمية الصادرات».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف بـ«هيئة تنمية الصادرات».. الشروط وطريقة التقديم

٠٨:٠٥ م، الأثنين، ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *