مكتبة الملك فهد العامة تطلق دورات تدريبية «عن بُعد» في عدة مجالات

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أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة، عبر موقع تويتر، وسلسلة تطوير المهارات عن إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) في عدة مجالات، وسوف يكون حضور الدورات (مجاناً)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الدورات التدريبية:

صناعة المحامي:

يوم الأربعاء 2022/12/07م.

التميّز في خدمة العملاء:

يوم الأحد 2022/12/04م.

جودة الأداء الإداري:

يوم الإثنين 2022/12/05م.

طرق التعليم في رياض الأطفال:

يوم الثلاثاء 2022/12/06م.

مهارات الإدارة الحديثة:

يوم الخميس 2022/12/08م.

فن اختراق العقول:

يوم الأحد 2022/12/11م.

الإنتاجية في بيئة العمل:

يوم الأربعاء 2022/12/14م.

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المزايا:

الدورة (عن بُعد).

الحضور مجاناً والشهادة اختيارية (برسوم).

طريقة التسجيل:

أوضحت المكتبة أن التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني وذلك بدءاً من تاريخ 3 ديسمبر 2022م.

للتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي:

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