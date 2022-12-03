فرنسا توجه رسائل تهدئة مع موسكو.. خطوط حمراء لن نتجاوزها

تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الخطوط الحمراء التي لن تتجاوزها فرنسا في أوكرانيا، وهو ما وصفه البعض بأنه رسائل ضمنية للتهدئة مع موسكو، في ظل استمرار المعارك في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن هناك خطوطا حمراء فيما يتعلق بهذا الأمر لن تتجاوزها باريس أبدا.

اقرأ أيضا:

روسيا تستدعي سفير فرنسا بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وأضاف ماكرون في مقابلة مع TF1: “لن نضعف أبدا إمكانياتنا العسكرية، وإمكانياتنا جيشنا في الدفاع عن الأراضي الوطنية، وإمكانياتنا جنودنا أبدا”. وهو ما يعتبر الخط الأحمر الأول.

وتابع الرئيس الفرنسيي، أن الخط الأحمر الثاني هو توريد الأسلحة، التي يمكن أن تزج فرنسا بشكل مباشر في الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس لن تزود أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من فرنسا على سقوط صاروخين في بولندا