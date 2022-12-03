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فرنسا توجه رسائل تهدئة مع موسكو.. خطوط حمراء لن نتجاوزها
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فرنسا توجه رسائل تهدئة مع موسكو.. خطوط حمراء لن نتجاوزها

فرنسا توجه رسائل تهدئة مع موسكو.. خطوط حمراء لن نتجاوزها

فرنسا توجه رسائل تهدئة مع موسكو.. خطوط حمراء لن نتجاوزها
٠٥:٥٣:٣٦ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الخطوط الحمراء التي لن تتجاوزها فرنسا في أوكرانيا، وهو ما وصفه البعض بأنه رسائل ضمنية للتهدئة مع موسكو، في ظل استمرار المعارك في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن هناك خطوطا حمراء فيما يتعلق بهذا الأمر لن تتجاوزها باريس أبدا.

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وأضاف ماكرون في مقابلة مع TF1: “لن نضعف أبدا إمكانياتنا العسكرية، وإمكانياتنا جيشنا في الدفاع عن الأراضي الوطنية، وإمكانياتنا جنودنا أبدا”. وهو ما يعتبر الخط الأحمر الأول.

وتابع الرئيس الفرنسيي، أن الخط الأحمر الثاني هو توريد الأسلحة، التي يمكن أن تزج فرنسا بشكل مباشر في الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس لن تزود أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية باريس روسيا فرنسا موسكو

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