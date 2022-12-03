السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مكتبة الملك فهد العامة تطلق دورات تدريبية «عن بُعد» في عدة مجالات
بكتيريا مميتة تقتل 6 أطفال في بريطانيا.. أعراض أربعة يجب على الآباء الانتباه لها
فرنسا توجه رسائل تهدئة مع موسكو.. خطوط حمراء لن نتجاوزها
مجلس الصحة الخليجي يكشف حقيقة انتقال الإيدز بالعطاس والتعرق
«متحدث الأرصاد» يحذر من حالة الطقس مع بداية الفصل الدراسي الثاني (فيديو)
واشنطن تجري مفاوضات مع «تيك توك» بشأن مخاوف الأمن القومي

الرئيسية

 /

محليات

 /

«متحدث الأرصاد» يحذر من حالة الطقس مع بداية الفصل الدراسي الثاني (فيديو)

«متحدث الأرصاد» يحذر من حالة الطقس مع بداية الفصل الدراسي الثاني (فيديو)

«متحدث الأرصاد» يحذر من حالة الطقس مع بداية الفصل الدراسي الثاني (فيديو)
٠٥:٤٤:٢٧ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

حذّر المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، من استمرار هطول الأمطار خاصة من مساء غدًا الأحد مع بداية عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني، على معظم مناطق المملكة.

ودعا “القحطاني” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، لأخذ الحيطة والحذر لتلافي الأخطار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن الحالة ستستمر حتى ما بعد يوم الثلاثاء ويتوقع من خلالها أمطار مستمرة على مناطق المملكة خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية والشرقية.

وتابع أن الحالة تبأ من مساء الأحد وتكون الأمطار متوسطة في مجملها وقد تكون غزيرة في بعض المناطق.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية.. تقرير الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

وأوضح أن المركز سيصدر بيانًا إلحاقيًا اليوم يكشف فيه التفاصيل الكاملة عن توقعات الحالة غير الأيام القادمة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الفصل الدراسي الثاني حسين القحطاني متحدث الارصاد وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
نجلاء حريري: قدت سيارتي أمس وقدمت رخصتي لشرطة المرور ثم أكملت السير بشوارع جدة

نجلاء حريري: قدت سيارتي أمس وقدمت رخصتي لشرطة المرور ثم أكملت السير بشوارع جدة

٠٣:٢٩ م، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠١١
مقتل 40 من مليشيا الحوثي حاولوا التسلل عبر منفذ الطوال الحدودي

مقتل 40 من مليشيا الحوثي حاولوا التسلل عبر منفذ الطوال الحدودي

١٠:٢٨ ص، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٦
شاهد.. مقاطع توثق الأمطار الغزيرة على الرياض وغرق بعض الشوارع

شاهد.. مقاطع توثق الأمطار الغزيرة على الرياض وغرق بعض الشوارع

٠٦:٠٩ م، الجمعة، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٨
«المرور» يحاصر تلاعب أصحاب المعارض حول نقل ملكية المركبات

«المرور» يحاصر تلاعب أصحاب المعارض حول نقل ملكية المركبات

٠٢:٠٠ م، الجمعة، ٠١ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *