«متحدث الأرصاد» يحذر من حالة الطقس مع بداية الفصل الدراسي الثاني (فيديو)

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حذّر المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، من استمرار هطول الأمطار خاصة من مساء غدًا الأحد مع بداية عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني، على معظم مناطق المملكة.

ودعا “القحطاني” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، لأخذ الحيطة والحذر لتلافي الأخطار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن الحالة ستستمر حتى ما بعد يوم الثلاثاء ويتوقع من خلالها أمطار مستمرة على مناطق المملكة خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية والشرقية.

وتابع أن الحالة تبأ من مساء الأحد وتكون الأمطار متوسطة في مجملها وقد تكون غزيرة في بعض المناطق.

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وأوضح أن المركز سيصدر بيانًا إلحاقيًا اليوم يكشف فيه التفاصيل الكاملة عن توقعات الحالة غير الأيام القادمة.