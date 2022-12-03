واشنطن تجري مفاوضات مع «تيك توك» بشأن مخاوف الأمن القومي

تواصل – وكالات:

أفادت وكالة “الاسوشيتد برس”، أن واشنطن تجري مفاوضات مع شركة “بايت دانس” الشركة، المالكة لتطبيق “تيك توك” بشأن مخاوف الأمن القومي الأمريكي من منصة مقاطع الفيديو القصيرة.

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اتفاق أمني يضمن استمرارية عمل المنصة بالولايات المتحدة

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في سبتمبر عن مفاوضات تجريها شركة “بايت دانس”، مع وزارة العدل الأمريكية، للوصول إلى اتفاق أمني يضمن استمرارية عمل المنصة داخل الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، تُجري “تيك توك” مفاوضات إبرام اتفاق أمني مع سلطات وزارة العدل الأمريكية، مع اشتراطها التخلي عن فكرة التغيير في هيكل ملكية المنصة.

وتحدث المعلومات المتاحة آنذاك عن جهات أمريكية أخرى خلاف وزارة العدل تقود هذه المفاوضات، منها وزارة الخزانة التي تلعب دورًا رئيسًا في الموافقة على الصفقات التي تنطوي على مخاطر الأمن القومي، إضافة إلى ممثلي لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

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شروط ثلاثة تقترحها الحكومة الأمريكية

وأفصحت “نيويورك تايمز” عن شروط ثلاثة تقترحها الحكومة الأمريكية على الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، وهي:

– تخزين البيانات في خوادمَ سحابيةٍ داخل الولايات المتحدة.

-فلترةُ المحتوى الخاص بالمنصة لضمان عدم تأثيره على الرأي العام الأمريكي.

-مطالبة تيك توك بإنشاء مجلس من خبراءَ أمنيين، يقدّم تقاريرَه إلى الحكومة بصفة دورية للإشراف على عملياتها في الولايات المتحدة.