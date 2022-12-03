مجلس الصحة الخليجي يكشف حقيقة انتقال الإيدز بالعطاس والتعرق

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نشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إفادة حول انتقال فيروس الإيدز أو نقص المناعة.

انتقال الإيدز ليس سهلا

وأجاب مجلس الصحة الخليجي عن سؤال احتمالية انتقال الإيدز من شخص إلى آخر عن طريق العطاس، التعرق أو استخدام الأدوات نفسها.

وأوضح أنه ليس من السهل انتقال الإيدز من شخص إلى آخر من خلال هذه الطرق. بل هناك أشكال أخرى لحدوث الإصابة.

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كيف ينتقل الإيدز من شخص إلى آخر؟

أفاد مجلس الصحة بأن طرق انتقال الإيدز هي:

– الاتصال الجنسي مع شخص مصاب بالإيدز دون أخذ تدابير الوقاية أو عدم تناول الأدوية لعلاج مرض الإيدز.

– دون أخذ تدابير الوقاية

– بعض حالات الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية

إلا أن خطر انتقال مرض الإيدز بهذه الطريقة أصبح أقل شيوعا بسبب التقدم في طرق الوقاية والعلاج

– ولا تحدث الإصابة إلا في حالة دخول الدم أو السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية من المصاب إلى الجسم بشكل مباشر.

– عن طريق مشاركة الإبر أو غيرها من معدات الحقن الأخرى مع شخص مصاب بالإيدز.