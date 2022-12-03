السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قائد شاحنة نام أثناء القيادة.. فتحول الطريق إلى حلبة مصارعة بين المركبات (فيديو)
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قائد شاحنة نام أثناء القيادة.. فتحول الطريق إلى حلبة مصارعة بين المركبات (فيديو)

قائد شاحنة نام أثناء القيادة.. فتحول الطريق إلى حلبة مصارعة بين المركبات (فيديو)

قائد شاحنة نام أثناء القيادة.. فتحول الطريق إلى حلبة مصارعة بين المركبات (فيديو)
٠٥:١٦:٣٧ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حادث مروع بين 3 شاحنات في روسيا، بسبب نوم أحد قائدي هذه الشاحنات على المقود واصطدامه من الخلف بها.

وأظهر الفيديو شاحنة تأتي من الخلف بسرعة عالية وتصطدم بشاحنة أخرى والتي اصطدمت بشاحنة ثالثة ما أدى إلى انقلابهم جميعًا.

وظهر في الفيديو أن قائد إحدى هذه الشاحنات طار من شاحنته وألقي في الأرض، لكنه نهض وبدأ يمشي كأن شيئاً لم يحدث.

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ووفقًا لوسائل إعلام فقد شاهد هذا  الرجل المقطع لاحقاً ولم يصدق أنه نجا بحياته، وأشارت التقارير أن سبب الحادث أن قائد الشاحنة التي اصطدمت من الخلف كان نائمًا على مقود الشاحنة.

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حادث تصادم حلبة مصارعة روسيا شاحنة قائد شاحنة نائم

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