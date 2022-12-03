السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر منصة «أبشر».. بدء مزاد اللوحات الإلكتروني للمركبات غدًا
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عبر منصة «أبشر».. بدء مزاد اللوحات الإلكتروني للمركبات غدًا

عبر منصة «أبشر».. بدء مزاد اللوحات الإلكتروني للمركبات غدًا

عبر منصة «أبشر».. بدء مزاد اللوحات الإلكتروني للمركبات غدًا
٠٤:٥٢:٤٧ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة “أبشر”.

وتتيح الخدمة الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد إلكترونيًا، وتستمر فترة المزاد من يوم الأحد حتى الأربعاء القادم.

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بدء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة «أبشر»

خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر

يمكن الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر:

الدخول على منصة أبشر.

اختيار تبويب خدماتي.

اختيار خدمات المرور.

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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