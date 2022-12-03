الأسطول الأمريكي الخامس: إيران تواصل نقل الأسلحة للحوثيين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم، ضبط سفينة بخليج عمان كانت تحمل ذخيرة ووقود الصواريخ من إيران لليمن.

وقال الأسطول الأمريكي إن إيران تواصل نقل الأسلحة الفتاكة للحوثيين وزعزعة الاستقرار.

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اعتراض سفن إيرانية

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، كشف أواخر نوفمبر، أن الأسطول الخامس الأمريكي اعترض سفينة ايرانية على متنها 70 طن من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و100 طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي.

انتهاك القوانين الدولية

وقال الإرياني، عبر تويتر، إن هذا الفعل يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للمليشيا في انتهاك سافر للقوانين والقرارات الدولية.

وأشار إلى أن البحرية الأمريكية، وخفر السواحل اليمني، ضبطا منذ الانقلاب، عددا من خلايا التهريب وشحنات الأسلحة، والمواد المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كانت في طريقها من ايران إلى مليشيا الحوثي الارهابية، دون أن يتخذ المجتمع الدولي أي إجراءات بحق النظام الإيراني.