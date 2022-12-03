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ماذا قال الشيخ «الخضير» عن المرأة التي تقوم بنمص الحاجب إرضاءً لزوجها؟
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ماذا قال الشيخ «الخضير» عن المرأة التي تقوم بنمص الحاجب إرضاءً لزوجها؟

ماذا قال الشيخ «الخضير» عن المرأة التي تقوم بنمص الحاجب إرضاءً لزوجها؟

ماذا قال الشيخ «الخضير» عن المرأة التي تقوم بنمص الحاجب إرضاءً لزوجها؟
٠٤:٥٨:٥٥ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، على سؤال يقول: امرأة تقوم بنمص الحاجب؛ إرضاءً لزوجها، هل يمكن أن تَهنأ بشربةٍ من حوض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا كانت تفعل كل هذه الأمور التي ذكرتَها في المحاضرة، ولم تفعل هذا الأمر إلَّا إرضاءً لزوجها؟.

وأجاب الشيخ “الخضير” على السؤال بقوله:

أولًا: إرضاء الزوج فيما لا معصية فيه، وما يطلبه بالمعروف واجب، لكن إذا طلب أمرًا محرَّمًا، فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، فلا يجوز لها أن تطيعه في النمص.

وقد جاء منعه والتحذير منه، وثبت اللعن بسببه -نسأل الله السلامة والعافية- [البخاري: 4886]، ومثل هذا لا يجوز أن يُطاع فيه الزوج، وهي مُعرِّضة نفسها لغضب الله وسخطه بهذه المعصية.

 

وعلى كل حال إذا ارتكبتْ مثل هذا فهي معصية من المعاصي، وهي تحت المشيئة، إن شاء الله عذَّبها، وإن شاء عفا عنها.

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وعلى المسلم والمسلمة أن يجتنب ويحذر ما نُهي عنه، وبهذا تتحقَّق المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وبها يهنأ بالشربة من هذا الحوض المبارك.

الكلمات الدلالية:
ارضاء الزوج حكم النمص زوجة فتاوى واحكام نمص الحاجب

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