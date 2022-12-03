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صحة حائل: ضبط 34 مخالفة خلال 700 جولة رقابية على القطاع الصحي الخاص في أكتوبر
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صحة حائل: ضبط 34 مخالفة خلال 700 جولة رقابية على القطاع الصحي الخاص في أكتوبر

صحة حائل: ضبط 34 مخالفة خلال 700 جولة رقابية على القطاع الصحي الخاص في أكتوبر

صحة حائل: ضبط 34 مخالفة خلال 700 جولة رقابية على القطاع الصحي الخاص في أكتوبر
٠٤:٣٤:١٤ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلةً في إدارة الالتزام خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2022 م، 700 ‏جولة رقابية شملت عدد من المنشأة الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ‏ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات.‏

‏وجرى خلال هذه الجولات رصد 34 مخالفة منها 23 مخالفة أُحيلت ‏إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات المؤسسات ‏الصحية الخاصة و 9 ‏مخالفات أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات ‏مزاولة المهن الصحية، ومخالفتين أُحيلت ‏إلى ‏النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.‎

كما نفذت إدارة الالتزام 23 جولة للمستشفيات و 163 جولة لمجمعات طبية خاصة و‏‏10 جولات للمختبرات و 504 جولة لصيدليات.

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وأكدت إدارة الالتزام استمرار أعمالها ‏الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية للتأكد من التقيد ‏بالإجراءات ‏الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى ‏والمراجعين واتخاذ ‏الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية القطاع الصحي الخاص جولات رقابية صحة حائل

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