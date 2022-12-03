صحة حائل: ضبط 34 مخالفة خلال 700 جولة رقابية على القطاع الصحي الخاص في أكتوبر
تواصل- واس:
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلةً في إدارة الالتزام خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2022 م، 700 جولة رقابية شملت عدد من المنشأة الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات.
وجرى خلال هذه الجولات رصد 34 مخالفة منها 23 مخالفة أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة و 9 مخالفات أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية، ومخالفتين أُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
كما نفذت إدارة الالتزام 23 جولة للمستشفيات و 163 جولة لمجمعات طبية خاصة و10 جولات للمختبرات و 504 جولة لصيدليات.
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وأكدت إدارة الالتزام استمرار أعمالها الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.