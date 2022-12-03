احذر.. تطيبقات تعديل الصور الشخصية تعرضك لسرقة الهوية الرقمية

تواصل – وكالات:

حذر خبير في أمن المعلومات من أن بعض التطبيقات على الهواتف والأجهزة الذكية، وخاصة تطبيق تعديل الصور الشخصية تتسبب في سرقة الهوية الرقمية للأشخاص.

وقال ألكسندر فوراسكو: “هناك بعض المخاطر من استخدام تطبيقات تعديل الصور الشخصية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق Lensa على سبيل المثال، البيانات التي تحمل عبر تلك التطبيقات يمكن استغلالها بشكل غير صحيح”.

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سرقة الهوية الرقمية

وأضاف: “الصور الشخصية التي يحملها المستخدمون عبر بعض التطبيقات أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمكن استغلالها في سيناريوهات سرقة الهوية الرقمية، يمكن استخدام هذه الصور في إنشاء حسابات رقمية مزيفة واستعمال تقنيات Deepfake لإرسال رسائل معينة لأصدقاء شخص ما ومطالبتهم بتحويل الأموال لحساب وهمي غير مرتبط بذلك الشخص”، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

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Lensa أشهر تطبيقات تعديل الصور الشخصية

وأشار الخبير إلى “أن تطبيق Lensa يعتبر أحد أشهر التطبيقات التي يستخدمها الناس حاليا لتعديل صورهم الشخصية، وللحصول على خدمات التطبيق يمكنه البعض من الوصول إلى البعض صورهم وبياناتهم، وعلى الرغم من أنه لاتوجد مخاطر معينة من استعمال التطبيق كون مطوره معروفًا ومتواجدًا في السوق لفترة طويلة، إلا أنه يجب توخي الحذر عند استعمال مثل هذه التطبيقات”.

وتابع: “أصبحنا في زمن باتت فيه صورنا الشخصية متداولة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ويمكن استغلال هذه الصور أحيانا لأغراض غير قانونية، لكن بشكل عام لا يوجد سبب للذعر من مثل هذه الأشياء”.