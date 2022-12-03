السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
3 قطع بحرية عراقية تخترق المياه الكويتية.. وتحرك عاجل بعد مذكرة احتجاج
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3 قطع بحرية عراقية تخترق المياه الكويتية.. وتحرك عاجل بعد مذكرة احتجاج

3 قطع بحرية عراقية تخترق المياه الكويتية.. وتحرك عاجل بعد مذكرة احتجاج

3 قطع بحرية عراقية تخترق المياه الكويتية.. وتحرك عاجل بعد مذكرة احتجاج
٠٤:٢٩:١٥ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

اخترقت 3 قطع بحرية عراقية، المياه الإقليمية الكويتية، وهو ما دفع الكويت إلى الاحتجاج بمذكرة رسمية على العراق، مطالبة بسحب فوري وسريع للقطع البحرية إلى خارج المياه الإقليمية.

وقالت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الكويتية، إن 3 قطع بحرية عراقية اجتازت الحدود البحرية الكويتية ودخلت مياه الكويت الإقليمية.

وأشارت المذكرة أن الكويت طالبت بغداد بسحب القطع فورا، مطالبه بـ  “ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية”.

ومن خلال المذكرة فقد دعت الكويت “الأشقاء في العراق إلى التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة”، مشيرة الى استعداد الكويت للتعاون مع “العراق الشقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة”.

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وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية ان سفيرها لدى العراق طارق الفرج، سلّم المذكرة إلى مدير الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي.

فيما كشفت مصادر دبلوماسية، أن القطع البحرية العراقية الثلاثة التي تجاوزت المياه الإقليمية الكويتية، وسلمت البلاد مذكرة بشأنها، غادرت المياه الإقليمية الكويتية، عصر أمس، بأوامر من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني.

وأكدت المصادر – حسب القبس الكويتية-، أن التعاون الكويتي العراقي في جميع الجوانب لا تمسه أي شكوك أو عوائق، فيما يدعم أواصر الأخوة وحفظ أمن البلدين واستقرارهما.

الكلمات الدلالية:
اختراق مياه الكويت العراق الكويت قطع بحرية

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