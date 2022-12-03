السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التعليم» تعلن برنامج التميز للابتعاث عبر «سفير»
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«التعليم» تعلن برنامج التميز للابتعاث عبر «سفير»

«التعليم» تعلن برنامج التميز للابتعاث عبر «سفير»

«التعليم» تعلن برنامج التميز للابتعاث عبر «سفير»
٠٤:٥٠:٢٤ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن وزارة التعليم عن إطلاق مسار التميز للابتعاث 2024/2023؛ أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين الدبلوم البكالوريوس (للجنسين)، وتمكينهم من الإلتحاق بأفضل (70) جامعة حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المراحل التي يستهدفها المسار

مرحلة البكالوريوس

مرحلة الماجستير

مرحلة الدكتوراه

الدول المتاحة:

أمريكا

استراليا

بريطانيا

سويسرا

هولندا

الصين

اليابان

فرنسا

وغيرها..

الشروط العامة للابتعاث

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة؛ وذلك للحصول على درجات (البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه)، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً، وألا يكون القبول من برنامج يقدم من الكليات المهنية college of professional studies أو كليات التعليم المستمر college of continuing ذلك على البرامج المشابهة المقدمة ويسري من الكلية الأساسية في المؤسسة التعليمية. أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية. education

– الانتظام في الدراسة.

– معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

– أن تكون وثائق المتقدم مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

– يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج

متطلبات التقديم و الوثائق المطلوبة

– صورة جواز سفر للمتقدم ساري المفعول. العنوان الوطني المسجل.

– صورة شهادة المؤهل السابق و شهادة المعادلة، إذا

– كانت من خارج المملكة. خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضح فيه التخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة، واسم الجامعة.

– صورة من السجل الأكاديمي، وخطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة البدء في الدراسة.

– عند وجود مرافقين ، صور وثائق المرافقين (سجل الأسرة وجواز السفر كلها سارية المفعول.

رابط وطريقة التقديم

التقديم متاح الآن، ويستمر حتى يوم الجمعة بتاريخ 1444/10/15هـ (الموافق 2023/5/5م). تُعلن النتائج ابتداءً من شهر يونيو 2023 حيث سيتم إقفال باب التسجيل والمفاضلة وستصل النتيجة عبر حساب المتقدم في سفير.

للتقديم على برنامج الابتعاث الخارجي عبر منصة رابط التقديم عبر بوابة سفير ( هنا ).

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