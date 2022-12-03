شاهد.. لحظة اقتحام السلطات الصينية منزل مشتبه بإصابته بـ كوفيد 19

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، لحظة محاولة إجبار رجل على مغادرة منزله في هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشيجانج شرقي الصين، بعد أن رفض نقله إلى منشأة للحجر الصحي، حيث يشتبه في إصابته بفيروس كوفيد – 19.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية عن مزيد من التخفيف من قيود كوفيد – 19، فيما يخشى الخبراء من أن ذلك قد بؤدي إلى أكثر من مليوني حالة وفاة و233 مليون إصابة.

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إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس

لكن الفيديو يظهر أن السلطات لا تزال تفرض إجراءات صارمة ووحشية لمنع انتشار الفيروس.

وشوهد رجلان يصرخان على الرجل: “ارتدِ القناع!”، بينما يحثانه على تغطية وجهه على الرغم من تواجده داخل منزله وعدم تعريض أحد للخطر. في الوقت الذي يتصدى فيه الرجل لمحاولة إخراجه من منزله بالقوة، وهو يقول: “لا تدفعني، هل أنت مجنون؟”.

وفي نهاية المطاف، أُجبر الرجل على الاستسلام. بينما تناشد المرأة التي تصور المشاجرة، السلطات “ألا تكون عنيفة جدًا” وتسأل عما إذا كان بإمكانها أن يتاح لها الوقت للتحدث بدلاً من محاصرة الرجل داخل منزله بالقوة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن مكان وجود الرجل الحالي غير معروف الآن.

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تخفيف للقيود في بعض المدن

وعلى الرغم من ذلك، كان هناك بعض التخفيف للقيود في بعض المدن، إذ لم تعد المدن الرئيسية في الصين، مثل شينزين وبكين، تتطلب الاختبارات لاستخدام وسائل النقل العام.

لكن التخفيف الطفيف لمتطلبات اختبار كوفيد – 19 يأتي مع وصول الإصابات اليومية بالفيروسات إلى مستويات قياسية، ويأتي بعد احتجاجات في جميع أنحاء البلاد من قبل السكان المحتجين على التطبيق الصارم للقيود المضادة للفيروسات التي تدخل الآن عامها الرابع.

وحذر باحثون من مركز السيطرة على الأمراض في منطقة جوانجكسي الجنوبية الغربية من تزيد عدد الوفيات في حال قررت الصين رفع القيود بالكامل.

وأشاروا إلى معدلات التطعيم المنخفضة نسبيًا في البلاد والافتقار إلى مناعة القطيع باعتبارها من أكثر المناطق ضعفًا. ومع ذلك، قال العلماء إن عدد الوفيات المتوقع يمكن أن ينخفض ​​بشكل حاد إذا كان هناك تركيز على التطعيم.

ولا تزال الصين تفرض حجرًا صحيًا إلزاميًا على المسافرين الوافدين إلى البلاد، حتى مع انخفاض أعداد الإصابة بها مقارنة بعدد سكانها البالغ 1.4 مليار نسمة.

وقالت شركة المعلومات العلمية والتحليلات البريطانية إيرفينيتي”، إن الصين قد تشهد وفاة 1.3 مليون إلى 2.1 مليون شخص إذا رفعت سياسة عدم انتشار الفيروس بسبب انخفاض معدلات التطعيم والتعزيز، فضلاً عن الافتقار إلى المناعة الهجينة.