لتسهيل قدوم المعتمرين.. بدء تسجيل «البصمة» في 5دول إلكترونيًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” إلكنرونيًا للمواطنين من خمس دول هي: بريطانيا وتونس والكويت وبنجلاديش وماليزيا، لتسهيل قدوم المعتمرين إلى مكة المكرمة.

.

وقالت الوزارة في “إنفوجراف” عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن الخطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمعتمر، وتسهيل إجراءات القدوم.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. «الحج والعمرة»: اشتراط البصمة الحيوية لمعتمري هذه الدول

خمس خطوات لتسجيل البصمة

وحددت الوزارة خطوات تسجيل “البصمة” على النحو التالي:

1- تحميل تطبيق “سعودي فيزا بيو” للهواتف الذكية

2- تحديد نوع التأشيرة

3- القراءة الفورية لجواز السفر

4- التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية

5- مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر

6- مسح بصمات الأصابع العشر إلكترونيا من خلال الكاميرا.

اقرأ أيضًا:

بعد اشتراط «البصمة».. توضيح من «الجوازات» بشأن الأطفال من عمر 10 سنوات فأكثر

إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين

وكان وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين.

وأضاف في تصريحات صحفية بمقر سفارة المملكة في القاهرة، بحضور سفير المملكة لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة، أن ذلك كان بتوجيه من مجلس الوزراء في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة “نسك” لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من نقل وسكن وغيرهما من الخدمات من خلال الأجهزة الذكية لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك إتمام جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.