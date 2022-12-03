يعالج أمن بيانات الهواتف.. آبل تطلق تحديثا جديدا

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أطلقت أبل نسخة iOS 16.1.2 الجديدة، التي حملت معها العديد من الإصلاحات المهمة التي تعالج أمن بيانات الهواتف، وكذلك بعض الميزات الجديدة التي تزيد من كفاءة الأجهزة المستخدمة لنظام تشغيل آيفون .

تحسين الاتصال الخلوي

أوضحت أبل إلى أن النسخة الجديدة من برنامج التشغيل iOS 16.1.2 ستحسن عمل هواتف آيفون مع الشبكات اللاسلكية لشركات الاتصال الخلوي، وخصوصا بالنسبة لهواتف iPhone 14 و iPhone 14 Pro، حسب “الاقتصادية”.

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ميزة السلامة الشخصية

وتضمن التحديث الجديد لهواتف آيفون بنسختها الأخيرة iOS 16.1.2 ميزة لضمان سلامة المستخدمين، يشمل استشعار الهاتف لوجود حادث في السيارة التي يوجد فيها المستخدم، ويقوم تلقائيا بطلب النجدة من خدمات الطوارئ، ويحدد الموقع الذي يوجد فيه الهاتف بحسب روسيا اليوم .

وأشارت أبل في وقت سابق إلى أن ميزة Crash Detection الجديدة تتفعل تلقائيا عند اكتشاف خلل معين في عمل مستشعرات G-force، وأن هذه الميزة قد تساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح.

وتجدر الإشارة إلى أن أبل كانت قد طرحت الشهر الماضي تحديثا لأنظمة iOS، عالجت معه بعض المشكلات في عمل هواتفها، منها مشكلات التأخير في الإشعارات، وعالجت مشكلات عمل الميكروفون أثناء المكالمات عبر CarPlay .