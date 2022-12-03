صحيفة تواصل الإلكترونية تزور فرع جمعية إنسان لرعاية الأيتام بغرب الرياض

تواصل – فريق التحرير

زارت صحيفة تواصل الإلكترونية ممثلةً بمسؤول التواصل والعلاقات بصحيفة تواصل الأُستاذ/ سلطان بن عبدالعزيز الزريق فرع جمعية إنسان لرعاية الأيتام بغرب الرياض.

وكان في استقباله مدير فرع الجمعية بغرب الرياض الأُستاذ/ عثمان بن علي آل عبدالله ومنسوبو الفرع.

واطلع مسؤول التواصل والعلاقات خلال الزيارة على عددٍ من البرامج التي تُقدمها الجمعية لهذه الفئة الغالية من المُجتمع والتي يصل عددها إلى 51 برنامج لخدمة أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة ورعايتهم، بالإضافة إلى تقديم خدماتها إلى أكثر من 10 آلاف أُسرة من أُسر الأيتام.

وفي ختام الزيارة كرّم فرع الجمعية مسؤول التواصل والعلاقات بصحيفة تواصل بدرعٍ تذكاري، فيما قدّم الزريق شُكرهُ الجزيل لجمعية إنسان على الجهود المبذولة في خدمة ورعاية هذه الفئة الغالية.

الجدير بالذكر أنّ الجمعية السعودية لرعاية الأيتام “إنسان” يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض