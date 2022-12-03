ضابط مصري يعتدي على طاقم تمريض ويتسبب في إجهاض ممرضة وإصابة 5 أخريات

تواصل- فريق التحرير:

شهد مستشفى عام في مصر، واقعة أحدثت غضبًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر اعتداء على طاقم تمريض من جانب ضابط مصري.

وقام الضابط بالاعتداء على طاقم تمريض وعاملات في مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، ما أدى إلى إجهاض إحدى الممرضات.

واستنكرت النقابة العامة للتمريض ذلك الاعتداء، وقالت النقابة في بيان، أمس الجمعة، إنه “تم التعدي بالضرب على ممرضات بالمستشفى، ما تسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة”.

وطالبت النقابة الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، حيث قالت نقيبة التمريض، كوثر محمود، إنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها “الذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير”.

وشددت على ضرورة “التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث إن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب في صالح تطوير المنظومة الصحية”.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، أن وزير الصحة والسكان قد تابع “واقعة التعدي” على أعضاء هيئة التمريض، الذي حدثت مساء الخميس، في مستشفى قويسنا المركزي، بمحافظة المنوفية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن الوزير قد وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى، لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.

وأضاف أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى.

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وبدأت أحداث الواقعة عند وصول شخص يدّعى أنه ظابط طيار بصحبه أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك فى نفس وقت انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى، وعند إبلاغ التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الإنتهاء من العمليات الجراحية، وإذا بالشخص المصاحب للحالة رفض ذلك وطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ فى سباب العاملين بالمستشفى، فى نفس الوقت الذى اصطحب فيه التمريض للحالة وايداعها بسرير فى الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى يتم مناظرتها.

وقام الضابط رفقة من معه بالاعتداء في هذه اللحظات على طاقم التمريض والعاملات، ما أدى إلى إجهاش ممرضة وإصابة الأخريات بجروح وكسور.