تدريب وتوظيف في مترو الرياض.. رابط التقديم

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أعلنت شركة سيمنز للطاقة (Siemens Energy)، عبر حسابها على موقع موقعها للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الدمام؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مسؤول الجودةSiemens Mobility

مسؤول الجودةSiemens Mobility – المملكة العربية السعودية

SIG / PSD Shift Supervisor TechnicianSiemens Mobility – للمواطنين السعوديين فقط

CIS PA / PIS Engineer @ Siemens Mobility – مشروع مترو الرياض

مهندس نظمSiemens Mobility – المملكة العربية السعوديةCIS SCADA Field T&C EngineerSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض

مشرف تركيب و T&C CISSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض

محترف إدارة الأعمالSiemens Mobility – سعودي الجنسية

CIS SCADA Field T&C GraduateSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض

مهندس اقتراح اتصالات

مدير المبيعات والتسويقSiemens Mobility Saudi Arabia

مدير المشروعSiemens

مهندس مراقبة الجودةSiemens

متدرب الاختبار والتكليف (SAS & Communication)

وغيرها

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).