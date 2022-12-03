تدريب وتوظيف في مترو الرياض.. رابط التقديم
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أعلنت شركة سيمنز للطاقة (Siemens Energy)، عبر حسابها على موقع موقعها للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الدمام؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
مسؤول الجودةSiemens Mobility
مسؤول الجودةSiemens Mobility – المملكة العربية السعودية
SIG / PSD Shift Supervisor TechnicianSiemens Mobility – للمواطنين السعوديين فقط
CIS PA / PIS Engineer @ Siemens Mobility – مشروع مترو الرياض
مهندس نظمSiemens Mobility – المملكة العربية السعوديةCIS SCADA Field T&C EngineerSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض
مشرف تركيب و T&C CISSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض
محترف إدارة الأعمالSiemens Mobility – سعودي الجنسية
CIS SCADA Field T&C GraduateSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض
مهندس اقتراح اتصالات
مدير المبيعات والتسويقSiemens Mobility Saudi Arabia
مدير المشروعSiemens
مهندس مراقبة الجودةSiemens
متدرب الاختبار والتكليف (SAS & Communication)
وغيرها
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).