السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تدريب وتوظيف في مترو الرياض.. رابط التقديم
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تدريب وتوظيف في مترو الرياض.. رابط التقديم

تدريب وتوظيف في مترو الرياض.. رابط التقديم

تدريب وتوظيف في مترو الرياض.. رابط التقديم
٠٣:١٠:٤٥ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة سيمنز للطاقة (Siemens Energy)، عبر حسابها على موقع موقعها للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الدمام؛ وذلك وفقاً  للتفاصيل التالية:

 

المسميات الوظيفية

 

مسؤول الجودةSiemens Mobility

مسؤول الجودةSiemens Mobility – المملكة العربية السعودية

SIG / PSD Shift Supervisor TechnicianSiemens Mobility – للمواطنين السعوديين فقط

CIS PA / PIS Engineer @ Siemens Mobility – مشروع مترو الرياض

مهندس نظمSiemens Mobility – المملكة العربية السعوديةCIS SCADA Field T&C EngineerSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض

مشرف تركيب و T&C CISSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض

محترف إدارة الأعمالSiemens Mobility – سعودي الجنسية

CIS SCADA Field T&C GraduateSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض

مهندس اقتراح اتصالات

مدير المبيعات والتسويقSiemens Mobility Saudi Arabia

مدير المشروعSiemens

مهندس مراقبة الجودةSiemens

متدرب الاختبار والتكليف (SAS & Communication)

وغيرها

 

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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