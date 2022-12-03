صور تكشف كيف دمر الجيش الروسي ماريوبول الأوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية تابعة لشركة “ماكسار تكنولوجيز”، دمارا شاملا لحق بمدينة ماريوبول الأوكرانية، فضلا عن زيادة كبيرة في أعداد القبول بمقبرة “ستاروكريمسك”، الرئيسة بالمدينة المحاصرة.

مجمع عسكري روسي في ماريوبول

تضررت البنية التحتية بشكل كبير، كذلك رصدت الصور بناء مجمع عسكري روسي جديد في شمال وسط المدينة، حيث يظهر شعار الجيش الروسي يظهر على السطح، حسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

اقرأ أيضا:

عمدة ماريوبول الأوكرانية: لهذا السبب سكان المدينة يعملون بلا أجر

أوكرانيا: 22 ألف قتيل في ماريوبول وترحيل 50 ألفًا إلى روسيا

هياكل دفاعية حول المدينة

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في 8 من نوفمبر الماضي، أن روسيا بدأت في بناء هياكل دفاعية حول مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت الوزارة، في بيان نشرته في حسابها على “تويتر”، إلى أن هناك مصنعين ينتجان هياكل خرسانية لهذا الغرض، لافتة إلى أن تحصين روسيا لخطوطها بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا يشير إلى سعيها لإعداد دفاعات عميقة خلف خط المواجهة الحالي.