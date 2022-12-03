المملكة تستنكر الهجوم المسلح على سفارة باكستان في كابل ومحاولة اغتيال القائم بالأعمال

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم المسلح على سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول، والمحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية.

بيان وزارة الخارجية

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب.

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رئيس الوزراء الباكستاني يدين الحادث

وفي أول تعليق له على استهداف السفارة أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنها محاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية.

وأضاف شريف أنه يدين محاولة الاغتيال التي استهدفت مبعوث بلاده لدى أفغانستان، وذلك وسط توترات بين الجارتين.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مجمع السفارة الباكستانية في كابل تعرض لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني.

رئيس البعثة لم يصب بأذى

وأكدت أن رئيس البعثة لم يصب بأذى، لكن حارس الأمن الباكستاني سيبوي إسرار محمد أصيب بجروح خطيرة في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.

جاء الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية، غداة مطالبة الحكومة الباكستانية حركة طالبان الأفغانية الحاكمة بمنع الهجمات الإرهابية القادمة من أراضيها.