زوجي يشاهد الأفلام المخلة.. «الخضير» يرد

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رد الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، على سؤال زوجة حول مشاهدة زوجها الأفلام المخلة.

وجاء السؤال كالتالي: زوجي يُشاهد أفلامًا إباحية على (الإنترنت) مع أنه حافظ للقرآن الكريم، ونصحتُه أكثرَ مِن مرة وكان يغضب مني، فماذا أفعل؟.

وأجاب الشيخ “الخضير” بالقول: لا يسوغ للمسلم ولا يليق به، ولا بمروءة الرجل أن يشاهد هذه الأفلام، مع أن الله -جل وعلا- أغناه بزوجةٍ ومَنَّ عليه بحفظ القرآن، على أن هذا الأمر عام لجميع المسلمين، لا يجوز لهم رجالًا ونساءً، متزوجين وغير متزوجين أن يشاهدوا ما حرم الله عليهم.

وتابع: ألا يخشى هذا الحافظ من أن يُسلبَ هذه النعمة وهي حفظ القرآن؟ وقد أُثِر عن بعض السلف أنه نسي القرآن بعد مدة طويلة؛ لأنه نظرَ نظرةً محرمةً، فكيف بمن يعكف على هذه الآلات؟!.

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وأكمل: ألا يخشى الله -جل وعلا- ويخاف منه أن يسلبه هذه النعمة التي لا تعدلها نعمة بعد نعمة الإسلام، نعمةَ الحفظ للقرآن الذي يحل معه حيثما كان، ويَسهُل عليه أن يقرأ منه ما شاء متى شاء؟ والله المستعان.