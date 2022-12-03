السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
معركة بالأيدي والكراسي داخل البرلمان السنغالي (فيديو)
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معركة بالأيدي والكراسي داخل البرلمان السنغالي (فيديو)

معركة بالأيدي والكراسي داخل البرلمان السنغالي (فيديو)

معركة بالأيدي والكراسي داخل البرلمان السنغالي (فيديو)
٠١:٥٧:٣٤ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اندلعت معركة بالأيدي بين النواب داخل البرلمان السنغالي، خلال التصويت يوم الخميس على الميزانية المخصصة لوزارة العدل لسنة 2023.

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ضرب النائبة إيمي ندياي

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “لو بارزيان” الفرنسية، تعرض النائبة إيمي ندياي للضرب من قبل أحد نواب المعارضة. فيما هاجمت ندياي النائب ورمته بكرسي، لتسود الفوضى الجلسة، ويتبادل النواب اللكمات والضربات، قبل تعليق الجلسة.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام سنغالية قولها، إن ندياي نقلت إلى المستشفى من جرّاء الضربات التي تعرضت لها في الجلسة.

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التوتر بين نواب السلطة والمعارضين

وزاد التوتر بين نواب السلطة والمعارضين منذ خسر الحزب الحاكم في انتخابات يوليو الماضي التشريعية أغلبية مريحة كانت له سابقًا.

لكن هذه الأغلبية تقلصت بسبب رفض الرئيس ماكي سال، الكشف عما إذا كان يخطط للترشح لولاية ثالثة، في خطوة قالت المعارضة إنها ستؤدي لخرق حدود المدة ووعد سابق، فيما يقول مؤيدو إن الإصلاح الدستوري يسمح له بالترشح للمرة الثالثة.

الكلمات الدلالية:
البرلمان السنغالي النائبة إيمي ندياي صحيفة لو بارزيان الفرنسية معركة بالأيدي وزارة العدل

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