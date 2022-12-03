استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت الموافق 3 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.93.
جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.94
دينار كويتي 12.21
ريال عماني 9.73
ريال قطري 1.02
جنيه إسترليني 4.60
فرنك سويسري 3.99
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