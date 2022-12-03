استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت الموافق 3 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.93.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.60

فرنك سويسري 3.99

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