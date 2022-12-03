المملكة 37 حالة.. الصين 33 ألف وكوريا 52 ألف.. آخر تطورات كورونا اليوم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 35 حالة ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 825,718 حالة، من بينها 2990 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 46 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813,257 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9471 حالة وفاة.

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كورونا في الصين

على الجانب الآخر، سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين لم تسجّل أي حالة وفاة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أن 3988 من الإصابات ظهرت عليها أعراض و29085 بدون أعراض، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 331952 إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات عند 5233 وفاة.

كورنا في كوريا

كما سجلت كورا الجنوبية اليوم 52861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 27 مليونا و261 ألفا و526 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت البلاد كذلك 48 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و669 حالة .