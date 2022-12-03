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أمطار رعدية.. تقرير الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

أمطار رعدية.. تقرير الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

أمطار رعدية.. تقرير الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
١٢:٤٩:٤٨ م، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما توقع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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تحذير حتى الثامنة مساء على عسير

في السياق ذاته أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير،  تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد امطار رعدية طقس السعودية

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