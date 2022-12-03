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منها مكة وعسير.. «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

منها مكة وعسير.. «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

منها مكة وعسير.. «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء
٠٣:١٩:٢٤ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الليث والمظيلف والشفا والطائف والهدا والعرضيات».

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2 – منطقة جازان، وتشمل «الحرث والدائر والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب»

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3 – منطقة عسير، وتشمل «المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة».

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4 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد».

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وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من تساقط الأمطار وجريان السيول والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى مساء اليوم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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أخبار السعودية الأتربة والغبار الأرصاد امطار غزيرة جريان السيول حالة الطقس رياح نشطة مكة والمدينة وجازان

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