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تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول استعادة المقابل المادي حال إلغاء اختبار الرخصة المهنية
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تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول استعادة المقابل المادي حال إلغاء اختبار الرخصة المهنية

تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول استعادة المقابل المادي حال إلغاء اختبار الرخصة المهنية

تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول استعادة المقابل المادي حال إلغاء اختبار الرخصة المهنية
٠٣:٣٢:٠٦ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنه لا يمكن استرجاع المقابل المالي إلى الحساب البنكي، ويمكن الاستفادة منه في اختبارات أخرى أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر.

جاء ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين قال فيه: “أنا ألغيت تسجيلي في اختبار القدرات ورقي وبغيت استرجع فلوسي بحيث أحجز اختبار محوسب كيف اقدر أحولها للبنك مره ثانيه للاستفادة منها؟”.

وردت “تقويم التعليم” عليه قائلة: “نعتذر منك لا يمكن استرجاع المقابل المالي إلى الحساب البنكي، ويمكنك الاستفادة منه في اختبارات أخرى أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر”.

شروط التسجيل

ومؤخرا، أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، توضيحًا مهمًا بخصوص شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

وقالت: “للمعلمين على رأس العمل: يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق، ويستثنى من ذلك من كان على رأس العمل عند نفاذ لائحة الوظائف التعليمية، فيشترط حصوله على مؤهل الدبلوم فما فوق”.

وأضافت أنه “للخريجين الجدد ممن ليسوا على رأس العمل: يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق”.

وفتحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في 20 من الشهر الماضي، باب التسجيل، في الاختبار التخصصي للرخصة المهنية للوظائف التعليمية للرجال.

ويستمر التسجيل حتى نهايته في الخامس من يناير المقبل من عام 2023.

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تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

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