بـ 60 دولار.. مجموعة الـ7 وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي

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اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.

اتفاق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي

وعقب اتفاق توصلت إليه في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، توافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى.

الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين

وأوضحت الدول، أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أنّ دول مجموعة السبع وأستراليا اتفقت على تحديد سقف سعر النفط، ويتم تقييمه بانتظام، مؤكدة أنّ مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من دول مجموعة السبع، أجروا مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة، حول خطة وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا.

القرار حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري

وأضافت أنه من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى القرار يهدف إلى تقييد قدرة روسيا على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وعدم خنق سوق النفط العالمية في الوقت ذاته

وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف لسعر الغاز الروسي، مبررةً ذلك بأنه مبادرة جديدة للحدّ من أسعار الغاز في أوروبا.

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بلومبرج: المحادثات الأوروبية بشأن سعر النفط الروسي وصلت لطريق مسدود

فيما ذكرت وكالة «بلومبرج»، قبل أيام، أنّ الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن فرض سقف على أسعار الغاز المورّد إلى دول الاتحاد، وسط خلافات سياسية ومخاوف بشأن أمن الإمدادات.