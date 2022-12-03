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يتخلله 3 إجازات مطولة.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا
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يتخلله 3 إجازات مطولة.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا

يتخلله 3 إجازات مطولة.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا

يتخلله 3 إجازات مطولة.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا
٠٣:١٥:٥٢ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

ينطلق غداً الأحد، الفصل الدراسي الثاني الذي سيستمر حتى يوم الخميس، الموافق الثاني من مارس 2023، ويتخلله 3 إجازات مطولة.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والاثنين، الموافق 15 و16 يناير 2023، وأخير إجازة يوم التأسيس الموافقة للأربعاء والخميس 22 و23 فبراير 2023.

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بنهاية يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023، فيما تبلغ الأسابيع الدراسية بهذا الفصل 13 أسبوعا.

وينطلق الفصل الدراس الثاني وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة التي عملت عليها وزارة التعليم.

وكان العام الدراسي الأول، انطلق بمدارس المملكة، في 28 أغسطس الماضي، قبل أن يؤدي الطلاب الاختبارات وينتهي الفصل الدراسي الأول ويحصلون على الإجازة.

الطابور الصباحي

وخلال الفصل الدراسي الأول حددت وزارة التعليم موعد طابور الصباح وفقًا لكل منطقة وما يناسبها ويناسب البيئة الخاصة بها، وجاءت المواعيد كالتالي:

1 – الرياض الساعة 6:15 صباحًا.

2 – الجوف 7 صباحًا.

3 – تبوك 7 صباحًا.

4 – حائل للبنبن 7 صباحًا وللبنات 6:45 صباحًا.

5 – من بداية شهر رمضان المقبل سيكون الطابور الساعة 9 صباحًا.

6 – من بعد إجازة العيد، وفي شهر شوال يبدأ طابور الصباح الساعة السادسة والربع صباحًا.

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