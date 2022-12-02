قلق دولي إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية في ميانمار

تواصل – واس:

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، عن صدمته من أن أكثر من 130 شخصًا حكم عليهم بالإعدام من قبل محاكم عسكرية خلف أبواب مغلقة في ميانمار منذ أن شن الجيش انقلابًا العام الماضي، بعد إدانات جديدة هذا الأسبوع.

الحكم على 7 طلاب جامعيين بالإعدام

وأوضح في بيان صحفي اليوم، أن محكمة عسكرية حكمت على سبعة طلاب جامعيين على الأقل بالإعدام في 30 نوفمبر، وأصدرت ما يصل إلى أربعة أحكام إضافية بالإعدام ضد نشطاء شباب أمس.

الأمم المتحدة تطالب بتعليق جميع عمليات الإعدام

ودعا إلى تعليق جميع عمليات الإعدام والعودة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدًا أن المحاكم العسكرية أخفقت باستمرار في احترام أي درجة من الشفافية ما يتعارض مع أبسط الإجراءات القانونية الواجبة أو ضمانات المحاكمة العادلة.

انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة

وأوضحت الأمم المتحدة أن الجيش يواصل عقد الدعاوى عبر محاكم سرية في انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وفي مخالفة للضمانات القضائية الأساسية للاستقلال والحياد، داعية إلى تعليق جميع عمليات الإعدام والعودة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

محاكمة 1700 معتقل في دقائق

وأشارت إلى أن ما يقرب من 1700 معتقل من بين ما يقرب من 16500 تم القبض عليهم لمعارضتهم الانقلاب العسكري، تمت محاكمتهم وأدينوا سرًا من قبل محاكم مخصصة، لم تستغرق أحيانًا سوى دقائق.

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