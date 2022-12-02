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الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يُسجل مكاسب أسبوعية 3%
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الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يُسجل مكاسب أسبوعية 3%

الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يُسجل مكاسب أسبوعية 3%

الذهب يتراجع عند التسوية لكنه يُسجل مكاسب أسبوعية 3%
٠٢:٤٤:٠٨ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حققت أسعار الذهب تراجعا عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تقرير الوظائف الذي أظهر استمرار قوة سوق العمل في أمريكا، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 3%.

وقلص الذهب خسائره المسجلة في وقت سابق من التعاملات، مع تحول الدولار للهبوط في تعاملات متقلبة، وتقليص عوائد سندات الخزانة لوتيرة صعودها، بحسب موقع “أرقام”.

العقود الآجلة

 وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.60 دولار لتصل إلى 1809.60 دولار للأوقية عند التسوية، بعد أن انخفضت إلى 1791 دولاراً خلال التعاملات.

 وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري، صعد العقد الأكثر نشاطًا للذهب بنسبة 3.2%.

 وتحول مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية للهبوط بنسبة طفيفة بلغت 0.05% عند 104.67 نقطة في الساعة 9:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة في شهر نوفمبر الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند 3.7%، ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 200 ألف وظيفة.

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