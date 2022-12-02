الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه متقدم من «الأرصاد»: تكوّن الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
انخفاض العقود الآجلة وخام برنت يُسجل 85.57 دولارًا للبرميل
صدق أو لا تصدق.. «الجاذبية» سبب مرض القولون العصبي
«المركز الأوربي»: أمطار غزيرة مع دخول مربعانية الشتاء على هذه المناطق
عادة سيئة.. لماذا لا ينصح الطيارون بخلع الحذاء على متن الطائرة؟
توضيح مهم من «الزكاة والضريبة» حول استيراد الدراجة النارية وموقفها من القيمة المضافة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: تكوّن الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: تكوّن الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

تنبيه متقدم من «الأرصاد»: تكوّن الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
٠١:٢٨:٤٣ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «العلا».

الصورة

2 – منطقة تبوك، وتشمل «المعظم وتيماء».

الصورة

3 – منطقة الجوف، وتشمل «القريات وطبرجل».

الصورة

4 – المنطقة الشرقية، وتشمل «الأحساء والعديد وبقيق».

الصورة

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الشفا والطائف والهدا».

الصورة

6 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «حزم الجلاميد وطريف وعرعر».

الصورة

7 – منطقة عسير، وتشمل «أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط».

الصورة

الحالة تستمر حتى الساعة صباح اليوم

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار ة بدأت من الساعة الـ 1 من صباح اليوم وتستمر حتى الصباح، يصحبها تدن في مدى الرؤية.

أمطار غزيرة مع دخول مربعانية الشتاء 

توقع المركز الأوربي للأرصاد، حالات أمطار شتوية تتزامن مع دخول مربعانية الشتاء على أجواء المملكة، لافتًا إلى أنه يتوقع خلال الـ15 يوم القادمة، هطول أمطار غزيرة تشمل – بإذن الله –  المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل خلال الشتاء

في الوقت نفسه، توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء.

اقرأ أيضًا:

«المركز الأوربي»: أمطار غزيرة مع دخول مربعانية الشتاء على هذه المناطق

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الضباب تبوك تنبيه متقدم حالة الطقس مكة والمدينة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بوصول الغبار الزهري إلى الرياض خلال ساعات.. و «الحصيني»: احتاطوا لذلك

توقعات بوصول الغبار الزهري إلى الرياض خلال ساعات.. و «الحصيني»: احتاطوا لذلك

٠٦:٤٣ م، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠٢٢
أول تعليق من نانسي بيلوسي على اقتحام منزلها والاعتداء على زوجها

أول تعليق من نانسي بيلوسي على اقتحام منزلها والاعتداء على زوجها

٠٨:١٥ م، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
5 أعراض تنذر بمرض السرطان

5 أعراض تنذر بمرض السرطان

٠٦:١٠ م، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
بعد استحواذه بأقل من ساعة.. «ماسك» يعتزم إجراء تغييرات جوهرية في تويتر

بعد استحواذه بأقل من ساعة.. «ماسك» يعتزم إجراء تغييرات جوهرية في تويتر

١١:٠٧ م، الأثنين، ٢٥ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *