تنبيه متقدم من «الأرصاد»: تكوّن الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «العلا».

2 – منطقة تبوك، وتشمل «المعظم وتيماء».

3 – منطقة الجوف، وتشمل «القريات وطبرجل».

4 – المنطقة الشرقية، وتشمل «الأحساء والعديد وبقيق».

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الشفا والطائف والهدا».

6 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «حزم الجلاميد وطريف وعرعر».

7 – منطقة عسير، وتشمل «أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط».

الحالة تستمر حتى الساعة صباح اليوم

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار ة بدأت من الساعة الـ 1 من صباح اليوم وتستمر حتى الصباح، يصحبها تدن في مدى الرؤية.

أمطار غزيرة مع دخول مربعانية الشتاء

توقع المركز الأوربي للأرصاد، حالات أمطار شتوية تتزامن مع دخول مربعانية الشتاء على أجواء المملكة، لافتًا إلى أنه يتوقع خلال الـ15 يوم القادمة، هطول أمطار غزيرة تشمل – بإذن الله – المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل خلال الشتاء

في الوقت نفسه، توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء.

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