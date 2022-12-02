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توضيح مهم حول أسباب إزالة عداد الأرقام من الإشارات المرورية
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توضيح مهم حول أسباب إزالة عداد الأرقام من الإشارات المرورية

توضيح مهم حول أسباب إزالة عداد الأرقام من الإشارات المرورية

توضيح مهم حول أسباب إزالة عداد الأرقام من الإشارات المرورية
٠١:٥٩:١٣ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، الدكتور وليد الزامل، إن إزالة عداد الأرقام من الإشارات المرورية في الشوارع، أمر غير جيد وغير مبرر.

وأوضح في برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية”، أنه لا توجد إجابة مبررة حول أسباب إزالة تلك التعدادات التي كانت توفر نوع من الاستقرار النفسي للسائق، وتجعله غير قلق وهو يقف في الإشارة، لأنه يعرف متى يتحرك.

إشارات المرور

وكانت الهيئة العامة للمرور قد أعلنت في وقت أنها تعمل على ضبط هذا الأمر وكل ما يتعلق بالإشارات، وذلك بالتنسيق مع مزود الخدمة.

 وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالإشارات المرورة، والتي تساهم في تعزيز مستوى السلامة المرورية.

وأوضح المرور، في غريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإشارات المرورية تشمل ما يلي:

1 – الإشارات الإرشادية

2 – الإشارات التنظيمية

3 – إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة

4 – الإشارات التحذيرية

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توضيح مهم بشأن الإشارات المرورية.. تشمل 4 فئات يجب الالتزام بها

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إزالة عداد الأرقام من الإشارات المرورية الإشارات المرورية المرور عداد الأرقام

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