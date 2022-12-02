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انخفاض العقود الآجلة وخام برنت يُسجل 85.57 دولارًا للبرميل

انخفاض العقود الآجلة وخام برنت يُسجل 85.57 دولارًا للبرميل

انخفاض العقود الآجلة وخام برنت يُسجل 85.57 دولارًا للبرميل
٠١:١٠:١٧ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

شهدت أسعار النفط تراجعا عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تحديد الاتحاد الأوروبي لسقف سعر الخام الروسي وقبل اجتماع مجموعة “أوبك بلس”.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير تراجعًا 1.5% أو ما يعادل 1.31 دولار ليسجل 85.57 دولار للبرميل عند التسوية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية 2.3%، وفق موقع “أرقام”.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير بنحو 1.5% أو 1.24 دولار عند 79.98 دولار للبرميل، لكن عقد الشهر التالي ارتفع 4.9% في إجمالي الأسبوع.

سقف سعر النفط الروسي

والجمعة، أقر الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ما سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع بدء حظر أوروبي على واردات الخام الروسي المنقول بحرًا.

فيما تنتظر الأسواق اجتماع تحالف “أوبك بلس” يوم الأحد القادم، وسط توقعات بتثبيت سياسة إنتاج الخام، لكن مع عدم استبعاد احتمالات تعميق وتيرة خفض الإمدادات.

وكشفت بيانات “بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة استقر دون تغيير في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن أسعار النفط قد استفادت هذا الأسبوع من التفاؤل حيال تخفيف الصين للقيود المرتبطة بالوباء، بعد احتجاجات شعبية في الأسبوع الماضي.

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