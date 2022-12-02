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صدق أو لا تصدق.. «الجاذبية» سبب مرض القولون العصبي
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صدق أو لا تصدق.. «الجاذبية» سبب مرض القولون العصبي

صدق أو لا تصدق.. «الجاذبية» سبب مرض القولون العصبي

صدق أو لا تصدق.. «الجاذبية» سبب مرض القولون العصبي
١٢:٤٧:٣٦ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشفت دراسة أمريكية أن الجاذبية تؤثر على أمعائنا بلا هوادة في الوقت الحالي، وقد تسبب تهيجًا خطيرًا للقولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

وقال طبيب الجهاز الهضمي برينان شبيجل من مستشفى سيدارز سيناي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن “مرض القولون العصبي ينجم عن عدم قدرة الجسم على التعامل مع قوة الجاذبية”، وفق وكالة “سبوتنيك”.

الجاذبية والأمعاء

وأوضح  في ورقة بحثية نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي بعنوان “الجاذبية والأمعاء: فرضية متلازمة القولون العصبي”، أن أمعاءنا تشبه كيسًا كبيرًا من البطاطا علينا حمله طوال حياتنا.

وأضاف شبيجل: “وفي حال فشل جسمنا لأي سبب من الأسباب في التعامل مع الجاذبية، يمكن أن ينزلق الحجاب الحاجز لدينا ويضغط على الأمعاء، ما قد يتسبب في مشكلات في الحركة وزيادة نمو البكتيريا”.

ولفت إلى أن فرضية الجاذبية هي مجرد “تجربة فكرية”، لكنه يأمل في أن يشجع ذلك على طرق جديدة للبحث وعلاج القولون العصبي في المستقبل.

وأكمل: “نحن نعيش حياتنا كلها فيها (الجاذبية) وتشكلت حياتنا فيها، ومع ذلك بالكاد نلاحظ تأثيرها الحالي على طبيعة وجودنا”.

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الكلمات الدلالية:
الأمعاء الجاذبية الجهاز الهضمي القولون القولون العصبي

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