الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم السبت.. إليك مواقيت الصلاة في مكة المدينة وجميع مناطق المملكة
كشف أسرار أخطر اجتماع عن هجمات 11سبتمبر.. ماذا قال «بوش» خلاله؟
الرئاسة الفلسطينية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم
اكتشاف كوكب غريب يدور حول نجم شبيه بالشمس.. ماذا يحدث؟
إيران.. طلاب جامعة طهران يقاطعون الفصول الدراسية وينضمون إلى الإضرابات
خبير نفسي يُحذر: هذا الأمر يدخل الأبناء بمشاكل نفسية في سن المراهقة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم السبت.. إليك مواقيت الصلاة في مكة المدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. إليك مواقيت الصلاة في مكة المدينة وجميع مناطق المملكة

اليوم السبت.. إليك مواقيت الصلاة في مكة المدينة وجميع مناطق المملكة
١٢:٢٣:٥٨ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة «تواصل»، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 9 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 3 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:48 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 9 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:23

المدينة – 5:24

الرياض – 5:00

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:11

المدينة – 12:12

الرياض – 11:43

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:17

المدينة – 3:13

الرياض – 2:44

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:38

المدينة – 5:33

الرياض – 5:04

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:08

المدينة – 7:03

الرياض – 6:34

الكلمات الدلالية:
أهالي تبوك الصلوات الخمس المدينة مدينة الدمام مكة مواقيت الصلاة

مواد ذات صلة

المزيد
العمل: فرق ميدانية زارت منازل ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم

العمل: فرق ميدانية زارت منازل ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم

١١:٥٠ ص، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
إفلاس الشركات يمنح الموظفين تعويضات “ساند”

إفلاس الشركات يمنح الموظفين تعويضات “ساند”

٠٧:٣٤ ص، الثلاثاء، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٤
حكومة تشاد تأمر بمنع ارتداء «النقاب».. وحرقه بالأسواق

حكومة تشاد تأمر بمنع ارتداء «النقاب».. وحرقه بالأسواق

١٠:٤٢ م، الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠١٥
«الضمان الاجتماعي»: عالجنا أوضاع 2700 مواطن متسول

«الضمان الاجتماعي»: عالجنا أوضاع 2700 مواطن متسول

٠٩:١٩ ص، الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *