الرئاسة الفلسطينية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم

تواصل – وكالات:

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن إعدام الشاب عمار حمدي مفلح بدم بارد برصاص الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

جرائم الاحتلال تستوجب التدخل العاجل

وأكدت في بيان لها، أن هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الأعزل، حسب «سبوتنيك».

صمت العالم يدفع الاحتلال لارتكاب الجرائم

وأضافت أن استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم.

الاحتلال يوسع دائرة القتل والاستهداف

وحملت السلطة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع وتوسيع دائرة القتل واستهداف الفلسطينيين.

إنهاء جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل

وطالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل على وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون.

استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 123 وهدم 20 منزلاً

واستمرارًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، فقد استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهدمت قوات الاحتلال عشرين منزلاً، واعتقلت 123 فلسطينيًا في مدينة القدس المحتلة الشهر الماضي، خلال عمليات اقتحام ومداهمات واسعة.

اعتقال 123 فلسطينيًا بينهم 33 طفلاً

وأفاد مركز وادي حلوة في القدس المحتلة في تقرير اليوم، أن عمليات الهدم الشهر الماضي طالت 11 منشأة تجارية وصناعية وتسع منازل، بالإضافة لاعتقال 123 فلسطينيا بينهم 33 طفلاً.

اقرأ أيضًا:

المعاناة مستمرة.. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 123 وهدم 20 منزلاً