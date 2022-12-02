توضيح مهم من «الزكاة والضريبة» حول استيراد الدراجة النارية وموقفها من القيمة المضافة

تواصل- فريق التحرير

أصدرت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، توضيحا حول استيراد الدراجة النارية وموقفها من القيمة المضافة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بتويتر ردًا على استفسار لأحد المواطنين، حول استيراد الدراجة النارية.

وقالت الهيئة: “عزيزي العميل، إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل”.

وأضافت أنه “لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية, كما أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات”.

دخول الأقمشة العسكرية

ومؤخرا، قالت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»، إن دخول الأقمشة العسكرية إلى المملكة يتطلب موافقة وزارة الداخلية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بتويتر ردًا على استفسار لأحد المواطنين، حول آلية إدخال الأقمشة العسكرية.

وردت الهيئة قائلة، إن “الأقمشة العسكرية من السلع المقيدة وتتطلب فسح من وزارة الداخلية، ولمعرفة الإجراءات والرسوم وجميع التفاصيل للسلعة المستوردة، يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة”.

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