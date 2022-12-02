إيران.. طلاب جامعة طهران يقاطعون الفصول الدراسية وينضمون إلى الإضرابات

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أعلن طلاب جامعة طهران في بيان لهم أنهم لن يدخلوا الفصول الدراسية بداية من يوم 3 وحتى يوم 8 ديسمبر الحالي، وسينضمون إلى الإضرابات العامة في البلاد.

دعوة للاحتجاج من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد دعت مجموعة «شباب الثورة» المواطنين إلى الحضور في الاحتجاجات من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي، وأعلنت أنها ستنظم تجمعات احتجاجية خلال الأيام الثلاثة من الساعة 10 صباحا في 3 مواقع بالعاصمة طهران.

النظام الإيراني سيسقط عندما يتحد الشعب

وطالب «شباب أحياء الأهواز» الأهالي بالمشاركة في الإضرابات والاحتجاجات المقررة في الأيام 5 و 6 و7 من الشهر الجاري، مؤكدة أن النظام الإيراني سيسقط عندما يتحد الشعب.

مطالبات بعدم شراء السلع غير الضرورية

وفي بيان لها، دعت «شباب أحياء أردبيل»، أصحاب المحال التجارية، وسائقي الشاحنات، وسائقي سيارات الأجرة، وسائقي حافلات النقل المدني، إلى الإضراب من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي، مطالبة جميع فئات المجتمع منع شراء السلع غير الضرورية خلال هذه الأيام الثلاثة.

من ناحيتها طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، النظام الإيراني بأن يستجيب لصوت شعبه المطالب بالتغيير، مؤكدة أن واشنطن تدعم حق المواطنين الإيرانيين في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم.

كندا تفرض عقوبات على 5 كيانات و 4 مسؤولين

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الكندية عن فرض عقوبات على 5 كيانات و 4 مسؤولين بينهم قائد الوحدات الأمنية الخاصة، حسن كرمي، وعدد من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بسبب دورها في قمع الاحتجاجات.

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