عادة سيئة.. لماذا لا ينصح الطيارون بخلع الحذاء على متن الطائرة؟

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هناك العديد من الأمور المقبولة خلال الرحلات الجوية، لشغل الوقت أثناء ذلك، ومنها مشاهدة التلفزيون، والاستماع إلى الموسيقى، والقراءة، وحتى تناول وجبة خفيفة.

غير أن هناك أيضًا أشياء لا يجب على الشخص فعلها مطلقًا على متن الطائرة، وفقًا لمضيفات الطيران والطيارين، ومن ذلك، ارتداء السراويل القصيرة، وخلن الأحذية والتجول بدونها.

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عادة سيئة

ويطالب المضيفون من الركاب التخلص من هذه العادة لسببين رئيسيين.

أولاً، لأن ضغط الهواء يتسبب في تورم القدمين.

ثانيًا، الطائرات ليست نظيفة تمامًا.

وقال الطيار باتريك سميث لموقع “ترافل+ ليشر”: “يتم تنظيف الكبائن قبل كل رحلة، ولكن سيكون ذلك أكثر روتينية في المنعطفات السريعة عندما يكون هناك 15 أو 20 دقيقة فقط لإنجازها”.

لذا حذر من خطورة السير حافي القدمين، أو مرتديًا الجوارب فقط إلى دورة المياه.

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تنظيف الطائرات

وقال عضو طاقم طائرة سابق: “جزء مهم من صناعة الطيران هو معدل دوران الطائرات. هذا يعني أحيانًا أن التنظيف الكامل والعميق لحمام الطائرة ليس ممكنًا دائمًا بسبب ضيق الوقت والأولويات الأهم”.

وشرح: “بشكل عام، يتم مسح المقصورات سريعًا قبل الرحلة مباشرة. ثم أثناء الرحلة، يتم فحصها كل نصف ساعة أو نحو ذلك، ولكن مرة أخرى، إذا كانت هناك أشياء أكثر إلحاحًا تحدث، فإن التحقق من نظافة الشوائب يمكن أن يندرج في قائمة الأولويات”.

وقال ديفيد كراوس، مالك شركة (SyQuest USA)، المصنعة لمنتجات التنظيف المستخدمة في الطائرات: “أولئك الذين يقررون المشي حافي القدمين قد يلتقطون البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتهم. “وبالمثل، فإن القلق من التقاط عدوى فطرية موجود دائمًا أيضًا”.