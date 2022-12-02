الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه متقدم من «الأرصاد»: تكوّن الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
انخفاض العقود الآجلة وخام برنت يُسجل 85.57 دولارًا للبرميل
صدق أو لا تصدق.. «الجاذبية» سبب مرض القولون العصبي
«المركز الأوربي»: أمطار غزيرة مع دخول مربعانية الشتاء على هذه المناطق
عادة سيئة.. لماذا لا ينصح الطيارون بخلع الحذاء على متن الطائرة؟
توضيح مهم من «الزكاة والضريبة» حول استيراد الدراجة النارية وموقفها من القيمة المضافة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عادة سيئة.. لماذا لا ينصح الطيارون بخلع الحذاء على متن الطائرة؟

عادة سيئة.. لماذا لا ينصح الطيارون بخلع الحذاء على متن الطائرة؟

عادة سيئة.. لماذا لا ينصح الطيارون بخلع الحذاء على متن الطائرة؟
١٢:٤١:٥٨ ص، السبت، ٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

هناك العديد من الأمور المقبولة خلال الرحلات الجوية، لشغل الوقت أثناء ذلك، ومنها مشاهدة التلفزيون، والاستماع إلى الموسيقى، والقراءة، وحتى تناول وجبة خفيفة.

غير أن هناك أيضًا أشياء لا يجب على الشخص فعلها مطلقًا على متن الطائرة، وفقًا لمضيفات الطيران والطيارين، ومن ذلك، ارتداء السراويل القصيرة، وخلن الأحذية والتجول بدونها.

اقرأ أيضًا:

وفاة مضيف طيران أثناء رحة لطيران الخليج من البحرين إلى باريس

عادة سيئة

ويطالب المضيفون من الركاب التخلص من هذه العادة لسببين رئيسيين.

أولاً، لأن ضغط الهواء يتسبب في تورم القدمين.

ثانيًا، الطائرات ليست نظيفة تمامًا.

وقال الطيار باتريك سميث لموقع “ترافل+ ليشر”: “يتم تنظيف الكبائن قبل كل رحلة، ولكن سيكون ذلك أكثر روتينية في المنعطفات السريعة عندما يكون هناك 15 أو 20 دقيقة فقط لإنجازها”.

لذا حذر من خطورة السير حافي القدمين، أو مرتديًا الجوارب فقط إلى دورة المياه.

اقرأ أيضًا: 

ماذا يحدث إذا لم تقم بتحويل هاتفك إلى «وضع الطيران» داخل الطائرة؟

تنظيف الطائرات 

وقال عضو طاقم طائرة سابق: “جزء مهم من صناعة الطيران هو معدل دوران الطائرات. هذا يعني أحيانًا أن التنظيف الكامل والعميق لحمام الطائرة ليس ممكنًا دائمًا بسبب ضيق الوقت والأولويات الأهم”.

وشرح: “بشكل عام، يتم مسح المقصورات سريعًا قبل الرحلة مباشرة. ثم أثناء الرحلة، يتم فحصها كل نصف ساعة أو نحو ذلك، ولكن مرة أخرى، إذا كانت هناك أشياء أكثر إلحاحًا تحدث، فإن التحقق من نظافة الشوائب يمكن أن يندرج في قائمة الأولويات”.

وقال ديفيد كراوس، مالك شركة (SyQuest USA)، المصنعة لمنتجات التنظيف المستخدمة في الطائرات: “أولئك الذين يقررون المشي حافي القدمين قد يلتقطون البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتهم. “وبالمثل، فإن القلق من التقاط عدوى فطرية موجود دائمًا أيضًا”.

الكلمات الدلالية:
الرحلات الجوية الركاب الطيارون خلع الحذاء على متن الطائرة

مواد ذات صلة

المزيد
الأمم المتحدة: «قوات حفتر» في ليبيا تقتل وتعذب المدنيين المعارضين

الأمم المتحدة: «قوات حفتر» في ليبيا تقتل وتعذب المدنيين المعارضين

١٠:٠٣ ص، الأربعاء، ١٩ يوليو ٢٠١٧
«الشورى» يدرس مقترحات تعديل المادة 77 من نظام العمل

«الشورى» يدرس مقترحات تعديل المادة 77 من نظام العمل

١١:١١ ص، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
اليوم..”تعليم الرياض” تبدأ تسليم الكتب المدرسية للطلاب

اليوم..”تعليم الرياض” تبدأ تسليم الكتب المدرسية للطلاب

٠٨:٢٢ ص، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
الرئيس الفرنسي يصل الرياض في زيارة رسمية

الرئيس الفرنسي يصل الرياض في زيارة رسمية

٠٦:٣٦ م، الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *