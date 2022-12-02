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خبير نفسي يُحذر: هذا الأمر يدخل الأبناء بمشاكل نفسية في سن المراهقة

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خبير نفسي يُحذر: هذا الأمر يدخل الأبناء بمشاكل نفسية في سن المراهقة

خبير نفسي يُحذر: هذا الأمر يدخل الأبناء بمشاكل نفسية في سن المراهقة

خبير نفسي يُحذر: هذا الأمر يدخل الأبناء بمشاكل نفسية في سن المراهقة
١١:٣٣:٤٢ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حذر الخبير النفسي مشعل الحارثي، اليوم الجمعة، من أن الحماية الزائدة للأبناء خلال التربية تدخل بعضهم في مشاكل نفسية في سن المراهقة.

وقال في حديثه لفضائية “الإخبارية”، إن هذه الحماية الزائدة تؤدي إلى أن الشاب يجد صعوبة في مواجهة الأحداث واتخاذ القرارات والقيام بالتصرفات المناسبة.

وأشار إلى أن الأمراض النفسية نوعان، الأول هو الأمراض المصاحبة وفيها يكون الإنسان معترفا بأنه مريض ويذهب إلى الطبيب للعلاج منه.

أنواع الأمراض العقلية

وأضاف أن النوع الثاني هو الأمراض العقلية أو ما تسمى بالشيزوفرينيا، وفيها لا يكون الإنسان معترف بأنه مريض نفس أو عقلي.

ومؤخرا، نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، الآباء والأمهات، بمناقشة أبنائهم في 4 مواضيع مهمة تخص الجانب النفسي والسلوكي لديهم.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”: لكل أب وأم: لاتُعذَرُ أبداً في عدم الحديث مع ابنك/ ابنتك المراهقة عن هذه المواضيع وتوجيهه فيها:

1.كيف يُعوّد نفسه ع غذاء صحي؟.

2.كيف يتعامل مع المُتنمّرين؟.

3.كيف يتفادى التدخين/ الكحول/ المخدرات/ المنشطات الرياضية؟.

4.كيف يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟.

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