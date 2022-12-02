وفاة 4 أطفال.. بكتيريا قاتلة «تأكل اللحم» تثير الرعب في بريطانيا

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توفي طفل بريطاني رابع بسبب فيروس بكتيري قاتل يمكنه أن “يأكل اللحم” ويسبب “صدمة سامة” لمن يعانون منه.

وانتشرت بكتيريا ‘الستريبتوكوكس أ” في المدارس الابتدائية في جميع أنحاء بريطانيا، حيث تم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة حتى الآن مرتبطة بالبكتيريا المميتة المحتملة.

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حالات الوفاة الأربع

وأبلغ عن حالات وفاة في مقاطعة ساري، جنوب شرقي إنجلترا، وويلز، بينما أبلغت عائلة في ويكومب عن إصابة ابنها محمد إبراهيم علي، البالغ من العمر أربع سنوات، بسكتة قلبية، حسبما أفاد موقع “ويلز أون لاين”.

وقالت وكالة الأمن الصحي، إن الطفل توفي بسبب الفيروس القاتل الذي تسبب في مقتل ثلاثة أطفال آخرين، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ستار”.

كما توفي تلميذ يبلغ من العمر ست سنوات في مدرسة ابتدائية في مقاطعة ساري بعد إصابته بالفيروس في بداية الأسبوع الماضي. إلى حانب وفاة طفل آخر من مدرسة فيكتوريا الابتدائية في ويلز، لم يُذكر اسمه، بعد إصابته بالعدوى.

قالت الخبيرة الدكتورة ليز ويتاكر، المتخصصة في الأمراض المعدية والمناعة لدى الأطفال في “إمبريال كوليدج لندن”: “ما نقلق بشأنه هو عندما تصبح غازية وشديدة”.

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بكتيريا الستريبتوكوكس

ووفقًا للنصائح المقدمة للآباء المتخوفين من ارتفاع تشخيص بكتيريا ‘الستريبتوكوكس أ”، فإنهم “يجب أن يعرفوا متى يلتمسون العناية الطبية”، ومن ذلك عدم استقرار درجة حرارة الطفل بعد أربعة أو خمسة أيام، أو “التنفس السريع أو الخمول، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”

ويمكن أن يتسبب المرض في أعراض خفيفة، بما في ذلك التهاب الحلق أو الحمى القرمزية أو الالتهابات الجلدية التي يمكن أن تهدد للحياة وتغير الحياة، بما في ذلك ما وصفه مركز السيطرة على الأمراض بأنه “متلازمة الصدمة السامة” و”أكل اللحم”.