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باكستان تسحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد الهجوم على سفارتها
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باكستان تسحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد الهجوم على سفارتها

باكستان تسحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد الهجوم على سفارتها

باكستان تسحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد الهجوم على سفارتها
١٠:٤٥:٥١ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام باكستانية، أن إسلام آباد قررت سحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد الهجوم على سفارتها.

إصابة حارس أمن بالرصاص

وأوضحت أن  حارس أمن أصيب برصاص أطلق على سفارة باكستان في العاصمة الأفغانية كابل.

وحسب «سكاي نيوز»، فقد جاء الهجوم بعد أيام من زيارة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني خار، إلى كابل، حيث التقت وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي.

رئيس الوزراء الباكستاني يدين الحادث

وفي أول تعليق له على استهداف السفارة أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنها محاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية.

وأضاف شريف أنه يدين  محاولة الاغتيال التي استهدفت مبعوث بلاده لدى أفغانستان، وذلك وسط توترات بين الجارتين.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مجمع السفارة الباكستانية في كابل تعرض لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني.

رئيس البعثة لم يصب بأذى

وأكدت أن رئيس البعثة لم يصب بأذى، لكن حارس الأمن الباكستاني سيبوي إسرار محمد أصيب بجروح خطيرة في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.

جاء الهجوم الذي استهدف السفارة الباكستانية، غداة مطالبة الحكومة الباكستانية حركة طالبان الأفغانية الحاكمة بمنع الهجمات الإرهابية القادمة من أراضيها.

الكلمات الدلالية:
أفغانستان البعثة الدبلوماسية باكستان حركة طالبان كابل

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