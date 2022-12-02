اعتبارًا من اليوم.. السماح لغير حاملي تذاكر مباريات المونديال بدخول قطر

تواصل – واس:

ابتداءً من اليوم، قررت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، تطبيق خاصية جديدة لبطاقة “هيَّا”، تسمح للمشجعين من أنحاء العالم بالدخول إلى قطر، للاستمتاع بأجواء كأس العالم قطر 2022، دون اشتراك امتلاك تذاكر مباريات البطولة.

غير أنه سيتعيَّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم الدخول 500 ريال قطري دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات.

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إعفاء الأطفال أقل من 12 عامًا من الرسوم

ويُعفى من هذه الرسوم الأطفال البالغون من عمر 12 عامًا وأقل، ولا يجوز استردادها في حال شراء تذاكر للمباريات بعد صدور البطاقة، حيث تقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند تقديم طلب الحصول على بطاقة هيَّا.

وأشارت اللجنة العليا القطرية إلى أنه لن يُطلب من حاملي تذاكر المباريات بعد 2 ديسمبر دفع رسوم الدخول البالغة 500 ريال قطري، ولن يكون بإمكان المشجعين الذين يدفعون رسوم الدخول 500 ريال قطري ويشترون لاحقاً تذاكر المباريات استرداد رسوم الدخول.

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منح تصريح الدخول عبر البريد الإلكتروني

وسيحصل المشجعون على تصريح دخول إلى قطر عبر البريد الإلكتروني، بعد دفع رسوم الدخول وتأكيد مكان الإقامة.

ويُنصح المشجعون بعدم السفر قبل الانتهاء من إجراء الحصول على بطاقة هيَّا، حيث لن يُسمح لهم بالصعود على متن رحلات الطيران دون أن يكون بحوزتهم تصريح الدخول، كما يجب على المشجعين القادمين برًا عبر منفذ أبو سمرة الحدودي الحصول على بطاقة هيَّا للدخول.

وتعدُّ بطاقة هيَّا بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر خلال فترة المونديال، وشرطًا أساسيًا لدخول الملاعب بجانب تذكرة المباراة، كما تسمح لحامليها باستخدام المواصلات العامة والدخول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين مجانًا، والبقاء في قطر حتى شهر يناير 2023م.