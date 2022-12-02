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بهيكل قوي وتقنية متطورة.. مواصفات فريدة لسيارة JAC الجديدة
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بهيكل قوي وتقنية متطورة.. مواصفات فريدة لسيارة JAC الجديدة

بهيكل قوي وتقنية متطورة.. مواصفات فريدة لسيارة JAC الجديدة

بهيكل قوي وتقنية متطورة.. مواصفات فريدة لسيارة JAC الجديدة
١٠:٢٥:٥٣ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة JAC الصينية عن نيتها طرح سيارة ” JS6″ في روسيا وبعض الأسواق العالمية الكبرى.

وبالنسبة لمواصفات السيارة، فإن أكثر ما يميزها هو تصميمها الأنيق وهيكلها المدروس وفقًا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، فضلاً عن تقنيات الإضاءة الممتازة فيها والتي تعتمد مصابيح LED.

السيارة تحصل على هيكل قوي وعصري

وتأتي هذه السيارة بأبعاد تشبه أبعاد سيارات Toyota RAV4 و Geely Tugella الجديدة، إذ حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و60 سنتيمترًا، عرضه 198 سم، ارتفاعه 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، أما مسافة الخلوص الأرضي له فـ 160 ملم.

تم تزويد السيارة بنظام إضاءة داخلي متطور، ونظام مولتيميديا يمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام شحن لاسلكي للهواتف.

كما ثبتت بين المقاعد الأمامية لوحة لمسية للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف وبعض التقنيات، وحصلت واجهة القيادة على لوحة كبيرة تحوي شاشتين لمسيتين بمقاس 12.3 لكل واحدة.

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الكلمات الدلالية:
أحدث السيارات الصين روسيا سيارة حديثة شركة صينية

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